Láďa Hruška se pachtí s rekonstrukcí svého „zámečku“. Zdržení několik měsíců

Láďa přijel na premiéru Mission: Impossible - Fallout rovnou z vodáckého výletu. Chtěl se v klimatizovaném kině trošku zchladit. Herminapress

„Pracuju na stavbě, rekonstruuji dům v Městci Králové, v místě, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal a kde jsem se učil,” nechal se slyšet král kuřecích kůžiček a dále dodal: „Mám z toho hlavu jako pátrací balon. Neutíkám z Prahy na venkov, ale z venkova do Prahy, abych si od toho stavebního mumraje chvíli odpočinul.”

Hruška rekonstruuje historickou nemovitost, které říká "zámeček". Pochopitelně nic nefunguje tak, jak plánoval. „Dokud člověk něco nezačne stavět nebo rekonstruovat, nemá vůbec ponětí, co to obnáší. Samozřejmě, že by se mi hodilo pár vychytávek, protože se objevuje spousta věcí, které nevychytám. Minulý týden jsem například znovu rozkopal celou koupelnu, protože jsme zapomněli na žlábek ke sprchovému koutku,” krčí rameny Láďa.

Sběrač levných receptů se snaží využívat vědomosti, které načerpal během natáčení svého pořadu Vychytávky Ládi Hrušky. „Zároveň se spoléhám na šikovné, poctivé a spolehlivé dělníky, na které mám štěstí. Musel jsem si na ně počkat půl roku,” říká Hruška, jehož rekonstrukce se o několik měsíců protáhla. „Chtěl jsem se tam stěhovat už minulé Vánoce, ale to nevyšlo. Doufám, že letos si tam svíčky na stromečku zapálíme,” říká Láďa Hruška, se kterým jsem si povídali na premiéře filmu Mission:Impossible - Fallout s Tomem Cruisem (56) v hlavní roli. ■