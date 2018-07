Obrovské horko a těhotenské bříško pro ni nejsou omezením. Hvězda Top Staru se vdala, a hned dvakrát

Reportérka Top Staru se vdala. Foto: Misha.photo

Jak už jsme nedávno psali, snoubenci si naplánovali dva obřady. První se uskutečnil pouze za přítomnosti svědků ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech, které patří mezi nejzamilovanější místa partnerů. Podruhé si své sliby Lucie a Yuri odjeli říct na Moravu.

„Tam jsme se začali podle tradic našich předků připravovat na sobotní obřad. Ten byl už se všemi našimi milovanými,” řekla nevěsta.

„Tento obřad se liší od úředního v několika rovinách. Jeho součástí je i tatínek i maminka ženicha i nevěsty. Je to obřad plný lásky, ve kterém pod vedení šamanky a ženy, které si hluboce vážím, jsme nejprve mým rodičům poděkovali a oni měli tu možnost nám říci, co měli na srdci. Každý má tak v tento vzácný životní okamžik možnost vyjádřit, co cítí. Což může být hlavně i před tolika lidmi velmi těžké, ale pro mě to byla jedna z neupřímnějších chvil v mém životě a velmi to posílilo můj vztah k mamince i tatínkovi. Poté si svůj slib řeknou nevěsta a ženich. A v úplném závěru jde žena k rodičům muže a naopak. Je to symbol, že každá rodina přijímá nového syna a dceru," upřesnila, jak obřad probíhal.

Bylo to velmi dojemné nejen pro ženicha a nevěstu, ale i pro ostatní svatebčany. „Snad nikdy jsem neviděla tolik plačících chlapů," směje se televizní hvězdička. „Je velký rozdíl zamumlat u obřadu ano a opravdu od srdce přede všemi říct slib tomu druhému. Všem budoucím nevěstám i ženichům bych přála, aby si našli svou cestu, jak tento den prožít podle svého, a hlavně v naprosté lásce. Tak jako my.”

Reportérce Top Staru šla za svědka dlouholetá kamarádka, zpěvačka Olga Lounová. „Tyto dny mi ukázaly několik věcí. Že člověk nemusí mít spoustu přátel, stačí jedna Olga Lounová. To, co zvládla připravit a o co se všechno postarala, by nedala asi ani armáda. Ve své sestře Adélce jsem zase našla úžasnou přítelkyni,” říká nyní již mladá paní Lucie Vonchitzki. ■