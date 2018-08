Na dovolené to se šminkami nepřehání: Podívejte se, jak vypadá sexy Kubelková v Řecku bez stopy líčení

Iva je v plavkách prostě božská Foto: Instagram I. Kubelkové

Pokud něco funguje, tak to Iva Kubelková (41) nemění. To u moderátorky platí i v případě volby destinace dovolené. Posledních pár let proto jezdí se svou rodinou v zimě na thajský ostrov Koh Lipe a v létě míří do Řecka. Na Olympské riviéře si užívá právě teď.