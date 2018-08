Touhu po miminku už vzdala? Martina Pártlová na zakládání rodiny radši nechce myslet

Martina Pártlová Super.cz

"Žádný nový chlap není," krčila rameny. Tím pádem jsme narazili na dost citlivé téma, že by si měla pospíšit, aby ještě stihla založit rodinu, aby aspoň pomyslně dohnala zmíněnou kolegyňku Nikol, která je jediná z kamarádek, která už dítě má. "Nechám to plynout, je úplně zbytečné nad tím přemýšlet," dodala smutně.

Život si užívá aspoň po pracovní stránce. Právě s Čechomorem už se dostala už i do zahraničí. "Byli jsme v Bruselu na Czech Street Party a pak v Rize. Obojí bylo skvělé. Máme takovou cestovní kancelář Čechomor," smála se Martina.

Začala také spolupracovat s aktivitou Odvážlivci moderátorky Lucie Špakové. "Sama bych také potřebovala k lecčemu sebrat odvahu. Třeba právě i k tomu, být matkou. Ale nevím, jestli to v tom kurzu dělají. Život se vám obrátí vzhůru nohama, to vidím u Nikči, že to, co dělala do té doby, už dělat nemůže. Jde o to, odpustit si to svoje pohodlí a jít do toho po hlavě," uzavřela. ■