Přestala řešit váhu, která jí kolísá nahoru a dolů: Markétě Mayerové je teď prý oblečení volnější

Svět šoubyznysu, který díky svým rodičům důkladně poznala už v dětství, půvabnou dívku neláká. "Studuje výtvarnou školu. Výtvarné nadání se u ní projevuje, nevím, co si o tom myslí její profesoři, ale zatím to vypadá, že snad ano. Co bude chtít dělat dál, je na ní. Příští rok ji čeká maturita. Chtěla by dělat jinak televizní reklamy, protože říká, že se na to nedá koukat," řekla nám Markéta.

A pak už jsme se dostali k té zmiňované váze. "Momentálně jsem na tom tak, že to neřeším. Hodně chodím se psem, věci jsou mi volnější, než mi byly. Hodně dřu na zahradě a natřela jsem si vstupní dveře, což jsem si slibovala už deset let," pochlubila se Markéta, která se stále věnuje moderování a působí v Českém rozhlase.

Za dveřmi, teď už natřenými, nechává i chlapy, takže z této oblasti jsme se mnoho novinek nedozvěděli. "Rozhlížím se, ale nikdo, koho bych vám chtěla představit, tu ještě není. Uvidíme, člověk nikdy neví. Já to většinou špatně odhadnu, tak bych si dovolila neodhadovat," uzavřela Mayerová. ■