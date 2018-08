Ten má život: Čech, který pracoval pro Billa Gatese, zářil v obklopení koček ze soutěže krásy

Jan Mühlfeit obklopen kráskami z Miss Czech Republic Foto: archiv Miss Czech republik

"Před pěti lety jsem měl velmi těžkou depresi. Celý život jsem byl hodně zaměřený na výkon a neodpočíval. Tedy já jsem odpočíval fyzicky, v době, kdy se mi to stalo, jsem měl tělo vrcholového sportovce. Ale neodpočíval jsem mentálně. Bohudík jsem se z toho dostal, ale bylo to těžké. Dva měsíce jsem se těšil na to, že zemřu," vyprávěl nám před časem. "Začal jsem meditovat, dělat tai-či, jógu, zklidnil se. A v roce 2014 jsem po třiadvaceti letech odešel," dodal Mühlfeit, který se pak začal naplno věnovat koučinku a kurz odemykání lidského potenciálu učí po celém světě.

Koučoval vítězky dvou ročníků České Miss, nyní se do jeho rukou svěřily i krásky z Miss Czech Republic. "Já o modelingu skoro nic nevěděl. Ale mám kamarádku, která pracovala v BBC, ta mě seznámila s produkčním Naomi Campbell a od něj jsem se dozvěděl, o čem to celé je. A tak jsme to začali dělat. Dokonce jsem pro ně sestavil takový dvanáctibodový program. Jako je MBA pro manažery, tak tohle se jmenovalo Master of Modeling Administration," vysvětlil.

"Ze soutěže Miss si každý dělá srandu, ale ono to není tak lehké. Dvacetileté děvče, které je neznámé, najednou vyjede nahoru a má šest až osm měsíců na to, s tím něco udělat. Většina z nich to bohužel neudělá. Každý má talent na něco jiného. Myslím, že každému člověku pomůže, když lépe pozná sám sebe. Testy, na jejichž základě lidi koučuju, v podstatě odhalí jejich přirozené talenty, se kterými se narodili. Test se nedá zmást, má 177 otázek a za nimi je čtyřicet let průzkumu úspěšných osobností," doplnil.

Tak to ostatně bylo i u úřadujících vítězek i současných finalistek Miss Czech Republic. Dívky celý den prošly školením, které je má motivovat k vyšším cílům a rozpoznání svých talentů a silných stránek a naučit se s nimi pracovat. "Naše soutěž si dává za důležité dívky velmi dobře připravit jak na reprezentaci ČR, tak i osobní rozvoj a posun v životě tím správným směrem. Jan bude dále naše úřadující vítězky školit až do odletu na světové soutěže a také posléze i finalistky, které se v listopadu stanou novými úřadujícími královnami," doplnila prezidentka soutěže Taťána Makarenko (28). ■