Expřítel Dary Rolins znovu bojuje s rakovinou. V bitvě ho podporují celebrity

Vlasáka podporují v jeho boji známé tváře. Foto: Super.cz/Facebook P. Vlasáka

Už dvakrát slyšel Petr Vlasák od lékařů nepříjemný verdikt, že trpí rakovinou. Už dvakrát se bývalému partnerovi Dary Rolins (45) či Kateřiny Průšové (34) podařilo nad zákeřnou nemocí vyzrát. Jeden by si myslel, že osud tohoto sympatického muže zkoušel už dost dlouho a usilovně a on by měl právo na spokojený a klidný život, ale to se bohužel neděje. Trenýrkový král svádí s rakovinou další bitvu.

Je to víc jak deset let, co lékaři Petrovi vyoperovali z hlavy nádor. Řadu let se podnikatel těšil dobrému zdraví a výsledky testů při pravidelných kontrolách byly dobré. Před rokem se ale nemoc vrátila a Vlasák musel znovu pod kudlu. Nyní prochází další fází léčby.

„Dnes jsem zahájil druhý cyklus chemoterapie. Doufám, že to zabere a ta zákeřná svině rakovina dá už pokoj,” svěřil se svým přátelům Petr. Sdílení svých vlastních zdravotních problémů Petrovi dodává sílu a dodává to naději lidem se stejným osudem. „Péťo, držím palce! To dáš,” podpořila Vlasáka herečka Eva Čížkovská a velmi podobný vzkaz k fotce připojila moderátorka Monika Marešová, herečka Mahulena Bočanová nebo Martina Gavriely, zpěvák Kryštof Michal a další. ■