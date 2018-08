Britská popová princezna vyrazila na přehlídku v prádle. Očima ji hltal nejen její pohledný snoubenec

Britská popová princezna Pixe Lott exkluzivně pro Super.cz Super.cz

Populární anglickou zpěvačku, textařku, herečku a tanečnici do Toskánka doprovázel její snoubenec Oliver Cheshire. S úspěšným britským topmodelem, který je například mnohaletou tváří značky Marks and Spencer, by měla po sedmi letech vztahu za pár týdnů vstoupit do manželství.

„Jsme v Itálii pouze na jednu noc a moc si to užíváme. Už jsme zvládli vyrazit na výborné těstoviny a prošli jsme se po tomto krásném městě. Zítra to hodláme zopakovat a pak se vracíme domů,” popsala svůj program pro Super.cz popová princezna, která na módní show oblékla černé body primárně určené jako spodní prádlo, které doplnila baletní sukénkou.

Pixie byla z přehlídky nadšená a velmi ji bavilo vystoupení Paris Hilton, která se vžila do role DJky. „Neznám ji osobně a její vystoupení jsem viděla poprvé. Když se objevila, tak jsem byla nadšená. Šla přehlídku a vypadala úžasně. Takže teď rozhodně začal večírek,” uvedla Pixie, a jak slíbila, tak konala. Se snoubencem, přáteli a světově úspěšnými topmodelkami, jako je Gisele Oliveira či Zhenya, dováděla na afterpárty do ranních hodin. ■