Úplně se ztrácí před očima: Dcera Cindy Crawford ukázala vyzáblou postavu v bikinách

Kaia Gerber je celá matka, jenom trochu hubenější. Profimedia.cz

V černých bikinách si spokojeně lebedila u bazénu a ukázala svou velmi hubenou postavu, kterou je proslulá. Kostnaté tělo Kaie v kariéře ovšem vůbec nebrání a zdá se, že je díky němu spíš víc žádaná. Díky vzoru své matky se vždy zajímala o modeling a nemohla se dočkat dne, kdy bude moci sama vkročit na molo.

Kaia jen před několika dny sdílela na svých Instastories video, jak kouří elektronickou cigaretu. To sice po krátké chvilce raději smazala, ale i tak upoutalo pozornost. Modelka si nejspíš neuvědomila, že vzhledem k jejímu věku by kouřit vlastně vůbec neměla. A možná by se místo cigaret měla raději pořádně najíst. ■