Českou Miss World a blogerskou hvězdu Kotkovou okradli v Americe! Zdrogovaní bezdomovci ji připravili o celou identitu

Natálie Kotková Foto: Instagram N. Kotkové

"Jeden pán v červených šortkách říkal, že je viděl. Seděl u pláže, viděl dvojici, jak jde nahoru po kamenech, a když byli na parkovišti, najednou se holka otočila, běžela zpět na pláž, vzala můj batoh a byli pryč," prozradila Natálie.

"Zjistili jsme, že ti dva spali tři noci ve stanu na pláži, jsou bezdomovci a holka byla pořád zdrogovaná. Proč? Na tu pláž chodí jen surfaři, všichni se tam znají, nechávají věci na pláži, protože se tam tohle neděje. Takoví čtyři postarší pánové, co jsou na pláži často a jeden z nich denně, věděli hned o koho jde, že se jim nezdáli a byli ještě víc naštvaní než já. Oni totiž ukradli ještě surfy, co si tam právě jeden z mužů na pláži nechal," vysvětlila.

"Přišla jsem o všechno. Je zvláštní, že se to tak sešlo. Vždy mám pas na ubytování, mobil v jiné tašce, jen jeden foťák a už vůbec ne peněženku. Bylo nás ale víc a to si vždy všechno navzájem hlídáme, a tak jsme to vzali s sebou. Takže pápá – foťáku, kamerko, peněženko s doklady, nabíječky, power banko, oblíbený řetízku ze Srí Lanky (srdcovka), přívěšku pro štěstí, baterky na gopro a foťáky, kabely, košile a prádlo. A hlavně pápá – cestovní doklady. Hezké. Oni si za to koupí nějaké ty drogy, jídlo, nevím… Já jsem teď v USA bez identity," dodala Natálie, kterou nyní čeká obíhání úřadů kvůli dokladům. ■