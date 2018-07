Dívat se na tohle sexy tělo nikdy neomrzí! Jennifer Lopez (49) vypadá v bikinách fantasticky

Jennifer si dovolenou na Bahamách užívá. Profimedia.cz

Jennifer Lopez (49) byla v tomto týdnu na pláži snad každý den. Užívala si totiž oslavu svých 49. narozenin . Nejsou to sice kulatiny, ale koneckonců i ty máte jenom jednou za život. A kde jinde narozeniny oslavit než na Bahamách?

Matka dvou dětí samozřejmě neopomněla své fanoušky na sociálních sítích náležitě zásobovat fotkami v bikinách. A že je na co se dívat. Postavu má naprosto dokonalou a figurou připomíná spíš dvacítku než skoro padesátnici.

Oslavy s nejbližšími si Jennifer užívala plnými doušky a nechyběly ani její desetiletá dvojčata Max a Emme, které má ze vztahu s Marcem Anthonym. Přítomný byl samozřejmě i její přítel Alex Rodriguez. S bývalou baseballovou hvězdou zpěvačka randí od března loňského roku.

Jennifer byla od té doby několikrát viděna s masivním diamantem na prsteníčku a okamžitě se začalo spekulovat o zasnoubení. Pro Jennifer by to byl manžel číslo čtyři, zatímco Rodriguez by se ženil podruhé. ■