Po načapání s jiným šla s pravdou ven: Tenistka Barbora Strýcová potvrdila rozchod s Davidem Krausem

David s Barborou již netvoří pár. Michaela Feuereislová

„Milí fanoušci, mám pro vás zprávu, která se netýká tenisu. Můj vztah s Davidem skončil. Není to záležitost několika hodin, ale měsíců. Nechtěla jsem veřejně řešit naše osobní problémy,“ svěřila se na svém instagramovém účtu Barbora, které v posledních dnech místo známého zpěváka dělal společnost šéfredaktor časopisu Elle Petr Matějček, s nímž se podle jeho slov, zná několik týdnů.

„S Davidem jsem prožila tři krásný roky a spoustu chvil, na které nikdy nezapomenu. Byli jsme každý úplně jiný, ale možná právě proto jsme se jeden do druhého zamilovali. Já sportovkyně, která musí mít ve všem pořádek a všechno má naplánované na minuty, on umělec, který mě učil, že je občas potřeba vydechnout a nestresovat se,“ rozepsala se tenistka a přiznala, že v poslední době měli ve vztahu problémy, které vyústily v jejich rozchod.

„Ale jako mnoho jiných vztahů i my jsme se bohužel dostali časem do problémů. Dlouho jsme se je snažili vyřešit, chvíli to vypadalo líp a chvíli zase hůř. Ale poslední dva měsíce už jsme spolu nežili. Naše problémy byly vždycky jen naše,“ dodala na závěr Barbora, která se evidentně z rozpadu vztahu vzpamatovala dle jejího nového románku celkem brzy. ■