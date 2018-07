Bývalce slavného herce rozchod evidentně svědčí. Svlékla se na obálce časopisu

Jenna Dewan příjemně překvapila fanoušky. Profimedia.cz

„Hodně jsem pracovala na svém vnitřním uzdravení a jsem nyní více ve spojení se svou ženskou silou. Byla to pro mě dlouhá cesta a zároveň velká změna, zaměřit se více na své potřeby,“ popsala časopisu hledání sebe sama.

Dewan se v dubnu rozešla s hercem Channingem Tatumem (38), za kterého byla provdaná 9 let. S hercem má dceru Everly (5). Když pár oznámil rozchod prostřednictvím sociálních sítí, fanouškům to zlomilo srdce. Opravdu dokonalý pár tvořili už od snímku Step Up, který je oba katapultoval mezi nejlepší hollywoodské herce.

Slavná tanečnice zároveň popsala, že rozchod s manželem byl pro oba pozitivním krokem, a že se jejich vztah díky tomu posunul správným směrem. Ona sama se nyní zaměřuje především na dceru a na svou fyzickou kondici. Dokonalé svaly denně trénuje v posilovně, kde si dává pořádně do těla s těžkými váhami. ■