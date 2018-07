Konečně jí je zase dobře: Těhotná Maurerová se vrátila ke své milované józe a pochlubila se bříškem!

Herečka čeká v prosinci přírůstek do rodiny. Foto: instagram M.Maurerové

První těžké měsíce má za sebou. Hvězda Ulice Michaela Maurerová (38) se před měsícem pochlubila radostnou novinkou, a to, že čeká přírůstek do rodiny. Spolu s tím ale také svěřila, že jí není příliš dobře. Dny trávila s nevolností u záchodové mísy, a dokonce jí bylo natolik zle, že se dostala do nemocnice na kapačky. Teď už jí je ale o něco lépe.