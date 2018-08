Místo opalování na pláži si dává do těla: Dana Morávková na dovolené nachodí a najezdí desítky kilometrů!

Morávková si užívá aktuálně ve Slovinsku. Foto: archiv D.Morávkové

Herečka Dana Morávková (47) má během roku stále nabitý diář, natáčí seriál Ordinace v růžové zahradě, moderuje nebo hraje v divadle. Proto se snaží alespoň v létě prožít co nejvíce času se svou rodinou a načerpat síly do nové divadelní sezóny.

Se svým manželem, klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem (54) vyrazila na dovolenou po krásách Evropy. Nejdříve zavítali do jižního Rakouska, kde rozhodně nelenili, a jak Dana sama přiznala, čas na nějaké polehávání v trávě u nich nehrozí.

„Tuto dovolenou trávíme aktivně, moc si to tu užíváme a jezdíme na kolech, což nás obrovsky baví. Při jízdě na kole si zpívám a zpívám, a opakuji texty role Listonošky a už dávno nepočítám kilásky,“ svěřila se nám smíchem Dana, která nyní s mužem, s nímž tvoří pár již přes dvacet let, přejela do sousedního Slovinska. Během volna toho totiž chtějí stihnout co nejvíce, již za dva týdny je čekají zkoušky na muzikál Trhák. ■