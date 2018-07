Fešák z Jonas Brothers se zasnoubil se slavnou herečkou jen po dvou měsících vztahu

Nick a Priyanka jsou novým hvězdným párem teprve krátce. Profimedia.cz

Zdá se, že mladé celebrity do toho letos nějak dupou. Po zásnubách Justina Biebra (24) a Hailey Baldwin (21) se do toho rozhodli praštit i Nick Jonas (25) a bývalá Miss World, která se dala na herectví, Priyanka Chopra (36). A to spolu hvězdný pár randí teprve dva měsíce.