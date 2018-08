Představitelka Johanky Tůmové z Ulice bude opět vidět. Zahraje si v nových seriálech

Herečku si ještě pamatujete z Ulice. Michaela Feuereislová

Herečka má tedy léto veskrze pracovní, ale i na odpočinek dojde. „Vyrazím do Londýna na muzikály, jedu na Dreamgirls a uvidím, které další zvládnu,” s nadšením uvádí herečka, která se vydá také do hor do Rakouska. „Ráda bych si udělala dovolenou sama, chtěla bych být chvíli sama se sebou. Není to úplně časté, ale mám to moc ráda. Nemám příliš času vyrážet na dovolenou vůbec, ale když už jedu, tak sama moc ráda.”

Se sympatickou herečkou jsme se potkali na večírku k tenisovému turnaji Advantage Cars Prague Open 2018. Jiřina spolu s kolegou Milanem Peroutkou zapózovali u vystavených luxusních vozů a s ještě větší chutí se nechali zvěčnit i za volantem absolutní novinky na našem trhu, nejrychlejším kabrioletu s pevnou střechou na světě, vozem Ferrari Portofino o výkonu 600 koní, které se bude prodávat bratru za 8 150 000 korun. „Trošku mě to motivuje v tom začít něco dělat, abych si ho jednou mohla pořídit,” smála se herečka, která se nechala inspirovat také tenisovým prostředím. „Motivuje mě to v tenise, jednou bych se takového turnaje chtěla zúčastnit,” říká. ■