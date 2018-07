Tomáš Řepka s Kateřinou Kristelovou Michaela Feuereislová

Když měl bývalý fotbalista u brněnského soudu vysvětlit, jak to bylo s inzeráty na poskytování eskortních služeb, v nichž figuroval kontakt na Erbovou, přiznal vinu. Vzhledem ke kamerovému záznamu, na němž je zachycen při placení poplatku za zveřejnění erotické inzerce s Kateřinou Kristelovou (38), jinak to ani nešlo...

Tomáš zažil obrovskou potupu nejen před soudkyní, ale před celým národem. Sotva odešel ze síně, kde došlo k doznání, stal se terčem posměchu. A to zejména kvůli tomu, že ve výpovědi zmínil Jiřinu Bohdalovou (87). Ikonická herečka se tak proti své vůli zapletla do kauzy, která je všem k smíchu. Na internetu se žertuje o tom, že právě ona stojí za inzeráty, které můžou Řepku dostat do vězení.

Jiřina je v tom samozřejmě naprosto nevinně. I v zoufalé situaci je ale potřeba se pobavit. Čtyři vtipné koláže rozesmály celý národ. Snad kromě Řepky a Kristelové.