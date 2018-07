Do nízkonákladovky by ho nedostali. Mareš s manželkou létají na dovolenou soukromým tryskáčem za 300 tisíc

Leoš umí žít. Foto: Instagram L. Mareše

„Tenisový turnaj Advantage Cars Open moderuji každoročně a každoročně se kvůli němu vracíme dříve z dovolené, máme tak dovolenou pravidelně ohraničenou termínem konání téhle akce,” svěřil se nám Leoš, který nemusí mít obavu, že by se snad během letu někde zasekl. I letos z řeckého ostrova Mykonos letěl soukromým letadlem. Ostatně průběh luxusní přepravy moderátor detailně streamoval prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram. „Už jsme v Praze, těším se na další let, až prodám ledvinu. Nemáme co žrát, ale hlavně, že si lítám prajvit džetem,” komentoval prostřednictvím vtipných hashtagů Leoš fotku, jak vystupuje ze soukromého letadla.

Nám se podařilo zjistit, že cena takového privátního letu na tuto vzdálenost se pohybuje okolo tří set tisíc korun.

Příští ročník už Mareš možná nebude pouze moderovat, ale zúčastní se jako hráč. „Něco vám prozradím. Před sedmi lety jsem se nechal ukecat a trénoval jsem tanec do StarDance, teď mám před sebou další výzvu a tou je právě tenis. U nás na vsi se bude stavět tenisové hřiště, takže abych nedělal ostudu, když si půjdu zahrát, tak od září chci oživit své schopnosti, které jsem pilným tréninkem získal mezi šestým a desátým rokem svého života. Pak jsem je nechal na delší dobu zahnít, teď se k nim vrátím. No a příští rok tu budu jako hráč,“ prozradil Leoš.

A s jakými ambicemi do bojů půjde? „Nebude to tak, jak se říká, soupeři třeste se. Víte, já dělám nejrůznější věci rád, a o co méně mi jdou, o to víc se mi zamlouvají. Takže žádné prognózy. Natrénuji a uvidí se,“ dodal Leoš Mareš. ■