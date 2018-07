VIDEO: Takhle zničený odcházel obviněný Řepka od soudu. V kauze erotických inzerátů přišla řeč i na Bohdalovou

Tomáš Řepka přiznal vinu v kauze falešných erotických inzerátů. Právo

„Dá se říct, že se cítím vinen,“ začal svoje vystoupení před senátem městského soudu v Brně Tomáš Řepka. Někdejší oporu reprezentace zažalovala jeho bývalá partnerka Vlaďka Erbová Bahenská poté, co se na erotických portálech a seznamkách objevilo její soukromé telefonní číslo s nabídkami erotických služeb.

Jak zaznělo v žalobě i později v dokazování předsedkyní senátu Hany Bartoňové, inzeráty tohoto typu byly celkem tři.

První z nich, pod krycím označením Arabela3535, platil Řepka hotovostí v jedné z pražských bank, kde ho zachytily i ve společnosti jeho současné přítelkyně Kateřiny Kristelové (38) bezpečnostní kamery.

Právě k tomuto inzerátu se Řepka přiznal a označil jej za klukovinu, která se už nebude opakovat. „Katce jsem řekl, že v bance jsem platil zálohu na hory, což mělo být překvapení,“ vysvětlovat soudu Řepka.

Na dotaz předsedkyně senátu, proč při platbě takového překvapení, vytahuje peníze i z peněženky Kristelové, odpověděl, že mu chybělo pár drobných.

Druhý inzerát byl podle obžaloby vytvořen pod označením Cikánečka pro český erotický portál v hotelu v Lucembursku. To Řepka nepopírá, ostatně žalobcům to potvrdili i provozovatelé internetových stránek. Rozhodně však popírá, že by inzerát vytvořil on sám.

„Byli jsme tam s fotbalovou Amforou několik dní. Něco jsme tam s klukama vypili a vykládali se vtipné historky, z čehož mohlo vzniknout založení tohoto inzerátu. Já to však nebyl,“ uvedl Řepka.

Na dotaz soudkyně, jestli by mohl jmenovat nějaké svědky, kteří s ním v Lucembursku byli a mohli by popsat vznik inzerátu, odpověděl, že tam bylo asi šedesát lidí včetně Jiřiny Bohdalové, ale jestli by některý mohl vystoupit jako svědek, o tom nebyl přesvědčen.

Třetí se soudem projednávaných inzerátů Pindulina1234567 odmítl zcela. Řepka také soudu řekl, že Kristelová, kterou u soudu zastupoval, nemá s inzeráty nic společného. Moderátorka poslala senátu pouze prohlášení, podle kterého se od celé záležitosti distancuje a jak v něm dále uvedla, nikdy ji předchozí vztahy a ženy Tomáše nezajímaly.

Celé jednání soudkyně odročila na 23. srpna, s tím, že bude jako svědkyně vyslechnuta i Erbová, která se stejně jako Řepka nechtěla k případu dále vyjadřovat. ■