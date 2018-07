Brazilská sexy kočička přiletěla do Prahy: Výsledkem jsou hanbaté fotky pro pánský magazín

Luna Corazon Foto: Playboy/Adela Bellini

„Být Brazilkou je někdy docela namáhavé. Jakmile někdo zaslechne, odkud jsem, už se pozornost soustředí na mě. Jsme známí jako šťastný, veselý a otevřený národ. A samozřejmě v Brazílii najdete nejkrásnější ženy planety, co planety, celého vesmíru!“ řekla Luna, která se poodhalila před objektivem fotografa Martina Bučka.

I když nemá sexy Brazilka o obdivovatele nouzi, přiznává, že vždy nesklízela jen obdiv. “Vždy si mě někdo dobíral za to, jak se oblékám a jak vypadám – příliš vysoká a hubená. Naučila jsem se to nevnímat, a dnes už bych neměnila nic na svém těle ani na své osobnosti. A vyplatilo se to! Mám možnost být v nejprestižnějším časopise na světě! A to právě proto, že jsem se rozhodla mít ráda to, jak vypadám, a nestarat se o mínění jiných,“ dodala provokatérka Luna. ■