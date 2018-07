Václav Kopta v obležení žen: Herec se pochlubil svou dokonalou rodinkou

Kopta vyrazil na premiéru s rodinou. Michaela Feuereislová

Již od školních let má Václav Kopta (53) jedinou lásku, manželku Simonu Vrbickou. Letos dokonce oslavili 22. výročí svatby a jak vidno, stále jim to spolu skvěle klape. Herce, který se pomalu začíná připravovat na taneční klání StarDance, jež na podzim startuje, přišla jeho žena podpořit na premiéru nového snímku. A nebyla sama.

Do kina Lucerna se na tátu v nové komedii Chata na prodej přišly podívat také jeho dcery Františka a Jana, které svého tátu rozhodně v podobě nezapřou. „Snímek jsem ještě neviděl, moc se na něj těším a vytáhnul jsem i svoje holky, uvidím, co na to řeknou,“ svěřil se Kopta, který prý na nabídku ve filmu kývnul takřka okamžitě.

„Mám rád komické role, především pro herce mého charakteru je vděčnější, že je ta postava blbec, lůzr a alkoholik, než kdybych se musel stylizovat do nějakého intelektuála,“ svěřil se smíchem Kopta, který se po pozdravení s kolegy následně od svého ženského tria takřka nehnul ani na krok. ■