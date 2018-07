Už se pěkně kulatí: Těhotná Monika Absolonová se pochlubila pořádným bříškem. Na miminku prý ušetří!

Zpěvačka se těší na příchod druhého potomka. Super.cz

„Kdyby mi někdo řekl, že mám doma ležet s nohama nahoře a kdyby to bylo nutné, tak bych to zvládla, ale moje okolí a psychika by to odnesla, já si nedovedu představit, že bych byla během těhotenství neaktivní,“ svěřila Absolonová, která se přišla ruku v ruce se svým partnerem Tomášem Hornou podívat na svou kamarádku Ivanu Chýlkovou (54), která si ve filmu zahrála.

„Cítím se dobře, na to, jak jsem stará, tak se cítím dobře,“ řekla se smíchem Monika a svěřila, jak u nich probíhají přípravy na nového člena domácnosti. „Nijak se nepřipravujeme, jak máme 2 roky a 8 měsíců starého Tadeáše tak ten nás připravuje. Jsem spíš zvědavá, všichni mi říkají, jedno dítě žádné dítě, tak zatím to neumím posoudit,“ řekla zpěvačka s tím, že kupováním výbavičky rozhodně čas netráví.

„Nezdědí všechno, ale hodně zdědí. Vše jsem poctivě schovávala, jen občas jsem někomu něco dala, takže když to bude holčička tak jí koupím růžový dudlík a když to bude kluk, tak to bude dobrý, ale některé věci bude mít pochopitelně nové,“ dodala se smíchem Absolonová. ■