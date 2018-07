Ilustrační foto Profimedia.cz

Horké letní dny si přímo říkají o svlažení těla ve vodě. A proč si hrátky u bazénu trochu nevyšperkovat, že? Jako mladý muž na videu, který se rozhodl pro téměř akrobatický kousek. Ze střechy skočil na trampolínu a obloučkem rovnou do bazénu. Tak to být mělo, do vody ale nedoletěl. Trampolína ho odrazila na stěnu bazénu a pořádně si natloukl.