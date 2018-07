Takhle ho za moderátorským pultíkem neuvidíte: Roman Šebrle vystavil vymakanou figuru

Moderátor si užívá dovolenou v Itálii. Foto: instagram R.Šebrleho

„Každá země a každá kultura má něco do sebe. Moc se mi líbilo v Japonsku, ať už to byla mentalita lidí, nebo příroda. V jižní Africe je také krásně a právě v Itálii se mi líbí, protože mám strašně rád těstoviny a kávu a obojí tady dělají všude vynikající,“ svěřil se nám Šebrle, který si rád dopřeje chutné jídlo. Na jeho postavě to ale rozhodně není vidět.

Olympijský vítěz se totiž stále udržuje ve formě, a to i během dovolené, kde si třeba vystřihne kliky uprostřed pláže nebo předvádí skoky do vody. Šebrle ale mimo jiné prozradil, že mu přímo doma roste velká konkurence. „Štěpán hraje fotbal na Dukle a atlet to není, i když skáče dobře do dálky. Káťa je talentovaná, má rychlost i techniku, kdyby jí to zůstalo, mohlo by to být zajímavé,“ prozradil Roman. ■