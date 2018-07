Nezbedná silikonka se nahá drala do rozkroku mladšího přítele. Hanbatými fotkami se prý snaží vydělat na dluhy

Katie Price před světem opravdu nic netají. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Již nějakou dobu běhá Katie Price (40) po Thajsku nahá. Exotickou destinaci si zvolila pro focení odvážných snímků s mladším přítelem Krisem Boysonem (29). A podle deníku The Sun se snaží oživit svou kariéru glamour modelky, protože jí docházejí peníze.

Price prochází rozvodem se třetím manželem Kieranem Haylerem, který jí byl nevěrný s chůvou jejich dětí. Zároveň Katie prý prodává své sídlo v západním Sussexu, aby zaplatila dluhy.

Vztah se svým zajíčkem bere ale velmi vážně. Osobní trenér prý podle Katie vyhovuje všem jejím potřebám. „Je to opravdový chlap, má vlastní kariéru a neprahne po slávě. Vypadá to konečně na normální vztah, který nebude toxický,“ svěřila se magazínu OK! A že vztah bere vážně, je patrné i ze společných snímků, které pár nafotil. Tak snad kontroverzní celebritě fotky k něčemu budou. ■