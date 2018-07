Ondřej Sokol se stal ředitelem. Čeká ho i páté moderování Tváře

Ondřej Sokol je multitalent. Foto: Life

„Už docela živě dokážu představit, jak bude vypadat Činoherní klub, kam nastupuju od září jako umělecký šéf. Plánujeme spoustu změn a posunů a doufám, že do divadla dostaneme třeba i mladší generaci. To mi teď zabírá a bude zabírat nejvíc času. Poslední tři měsíce jsem strávil na cestách po světě, kde jsme natáčeli cestopis Cesta kolem světa. Skvělá zkušenost, která mi přinesla spoustu zážitků, zkušeností, ale do života taky třeba Lukáše Pavláska, tentokrát jsme ale netancovali, protože jsme svými dokonalými pohyby nechtěli rozdráždit místní ženy,” směje se.

Kromě toho Ondřej nebude chybět ani v páté řadě show Tvoje tvář má známý hlas. „Moderuji tento pořad na Nově už popáté. Jak znám produkci, zase určitě zapojí i mě,” říká.

Kromě toho Sokola čeká ještě další příjemné opakování. „Mířím na brněnské výstaviště na Life, ke kterému mám zvláštní vztah. Už popáté tam budu tancovat s tisíci lidmi. Před pěti lety neuvěřitelná představa… I když já tomu nevěřím nikdy. A vždycky ti lidé přijdou a je jich víc a víc a rekord překonáme,” rozpovídal se herec o tanečním projektu, který měl svůj vývoj.

„Nejdřív jsem tancoval s Geňou. Další rok jsem povýšil na Jirku Mádla. Pak se přidal Kohák a Pavlásek. Loni už jsme přibrali Leoše Mareše a Simonu Krainovou. A letos mě čeká Roman Šebrle a Andrea Verešová. No, jsem zvědavý, kam to povede,” říká Ondřej Sokol. ■