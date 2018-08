Tohle je největší poklad českého Sinatry. S ani ne ročním synem zvládl už i dovolenou u moře

Tohle je jeho zlatíčko. Foto: Archiv J. Smigmatora

„Musím se přiznat, že na dětské animované filmy do kina moc nechodím, ale premiéru této pohádky jsem si nemohl nechat ujít,” říká zpěvák, který animované postavičce propůjčil svůj hlas vůbec poprvé. „Chobotnice jménem Kraken je totiž rozený swingař,” směje se milovník swingu.

Jan dorazil do kina v doprovodu manželky, svého devítiměsíčního syna ale nechali doma. „Fredík zatím na kino moc není. Už se ale moc těším, až povyroste a na pohádku, nebo nějaký povedený animák vyrazíme. Manželka kromě mého managementu pracuje také pro třeboňský festival animovaného filmu, takže to máme vždy z první ruky,” usmívá se umělec.

S ani ne ročním dítětem se ale Smigmatorovi nijak neomezují. Dokonce už zvládli dovolenou. „Každý rok jezdíme do chorvatské Rovinje a do slovinského Piranu a proto jsme tam letos vzali i Freda. Kvůli vysokým letním teplotám jsme tam ale vyrazili už v květnu a v krásném hotelu na břehu moře jsme si to všichni tři moc užili. V červenci jsme byli ale společně třeba v Budapešti, na slovensko-maďarském pomezí u kamarádů vinařů a taky na Pálavě. V srpnu mě pak čeká koncert v Českém Krumlově a tři vystoupení v Itálii, kam Fredík pojede s námi. Jsem holt stále na cestách, tak si musí zvykat,” krčí rameny Jan Smigmator. ■