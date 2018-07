Muzikálové hvězdy šly do plavek: Mrkněte, jak si užíval dovolenou talentovaný páreček i s dcerou

Charlotte Doubravová a Přemysl Pálek na dovolené v Egyptě Herminapress

Jedno představení střídalo druhé, a jak Charlotte Doubravová a Přemysl Pálek přiznali, únava je pomaličku začala přemáhat. Nakonec si ale konečně mohli dopřát pár dní volna a frnkli i s dcerou Sofinkou do Egypta.

„Měli jsme tak trochu rozmlžené smysly a tenhle relax přišel náramně vhod. Bylo to tam skvělé a zažívali jsme každodenní dobrodružství. Trochu jsme se obávali krokodýlů, ale zbytečně. S žádným jsme neměli to potěšení se blíže seznámit. Asi se nás báli víc, než my jich, ale realita je taková, že se už dávno odstěhovali z Nilu jinam. Tak jsme si vyrobili alespoň svého vlastního z ručníků a řeku vyměnili za moře nebo bazén,“ prozradila se smíchem Charlotte.

Říká se, že kdo nebyl v Egyptě a neomrknul pyramidy, jako by nebyl.

„Samozřejmě, pyramidy jsme nemohli vynechat. Byla to nádhera, a i Sofince se líbily, ovšem dlouho nevydržela. Zmáhalo jí vedro, takže jsme se museli vrátit do chladnějších mořských vln. Jo a vyzkoušeli jsme si i společné koupání, naštěstí ne se zmíněnými krokodýly, ale s delfíny. Je to skvělá věc. Jsou to velice milí savci a docela bychom si i jednoho pořídili domů, ovšem nevešel by se nám do bytu, takže zůstaneme jen u rybiček v akváriu,“ vtipkoval Přemek.

Teď už ale oba opět naskakují do pracovního procesu, protože představení Freddie se v Divadle Radka Brzobohatého hraje i o prázdninách. ■