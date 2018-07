Adam Mišík ve StarDance: Bojí se trapasu a tančit bude s touto pěknou blondýnkou

Adam Mišík si zatančí s Kateřinou Krakowkovou.

„Nejdřív jsem si říkal, že to nemůžu dát, že se ztrapním před celým národem. Pak jsem si uvědomil, že máma by z toho měla asi docela radost, protože vždycky říkala, že je docela škoda, že jsem nechodil do tanečních. Tak si je dám tady ve StarDance a alespoň se naučím něco do života,“ vypráví mladý zpěvák, známý svou zálibou v módě. S tanečními kostýmy ale problém nemá. „Už jsem měl na sobě horší věci, myslím, že to nějak přežiju. Když to hezky nasvítí, tak to nebude zas tak trapné. Myslím, že to k tomu tanci vlastně patří. Je to show,“ je smířený.

Co do partnerky si Adam přál hlavně trpělivou. „Protože potřebuji, aby se věci na mě hrnuly pomalu, abych je dokázal vstřebat. A taky aby byla pozitivní. Kateřina to spojuje do puntíku, protože se pořád směje, takže ty tréninky půjdou snad dobře,“ doufá.

I Kateřina je zatím spokojená s přiděleným tanečním partnerem. „Já jsem byla spokojená, protože mladá krev by měla jít vpřed. Naše ambice jsou si to užít, něco se naučit a udělat lidem radost,“ dodala blondýnka. ■