Slavný herec (49) nechal manželku (62) doma a ukázal v plavkách vypracovanou postavu

Hugh Jackman se tentokrát obešel bez manželky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

S rolí komiksového hrdiny Wolverina se loni rozloučil, ale před kamerou by mohl opět prokázat svou zdatnost a natočit další akční scény. Hugh k tomu má dokonalé tělesné předpoklady, které vystavil na pláži v Austrálii. Léta dřiny kvůli natáčení ságy X-Men jsou na něm znát.

Jackman, který zazářil také v muzikálech Bídníci a Největší showman, se tentokrát obešel bez své osudové ženy. Deborra-Lee Furness (62) je jeho manželkou už 22 let. Pár s výrazným věkovým rozdílem spolu počátkem července vyrazil do Itálie. Tam ale herec tělo neukázal a do plavek nešla ani jeho manželka. ■