Modelka kojící dítě přímo na módní přehlídce vzbudila rozruch: Je to směšné a nevhodné, zní internetem

Mara Martin kojila na přehlídce. Profimedia.cz

Na sociálních sítích se ovšem rozpoutaly bouřlivé reakce. Zatímco někteří modelku chválili za to, že hladovou dceru klidně nakojila uprostřed přehlídky, jiní jí spílali za to, že kojení je soukromá záležitost a dítě nemělo na mole co dělat.

„Modelka kojící dítě na přehlídce je směšná,“ napsal jeden z uživatelů na Twitteru. A další se přidávali: „Vůbec to není vhodné. Přehlídkové molo je pro žhavé modelky, a ne pro kojící matky,“ rozčiloval se jiný.

Někteří čtenáři sice modelku rovnou neodsuzovali, ale přesto se jim její jednání nelíbilo. „Jsem zastánkyní kojení, protože je pro dítě i matku prospěšné, ale proč z těchto intimních okamžiků dělat divadlo? Holt touha strhnout pozornost za každou cenu je silná,“ mínila jedna z dam.

Některé maminky poukazovaly na to, že se modelka s tak malým miminkem přehlídky vůbec neměla zúčastnit a raději měla zůstat doma. „Dítě by na to mělo mít přece alespoň trochu klid, tohle mi přijde nedůstojné a neohleduplné k tomu dítěti,“ měla jasno jedna z uživatelek na Facebooku. A co si myslíte o kojící modelce vy? Hlasujte v anketě pod článkem.

