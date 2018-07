Ikonická návrhářka a rebelka (77) ukázala na pláži holý zadek. Mladšího manžela by jí mohl leckdo závidět

Vivienne Westwood ukázala manžela i zadek. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V nenápadné seniorce v plavkách by málokdo poznal návrhářku Vivienne Westwood (77), která se výrazně zapsala do dějin módy. Legendární rebelka vyrazila do Itálie převzít ocenění a svlažit se ve vlnách obklopujících ostrov Ischia.