Ilustrační foto Profimedia.cz

Mladá gymnastka se rozhodla vystřelit si z lidí v obchodě. Prohnula se do mostu a po čtyřech vyrazila do uličky. Odnesla to jedna ze zákaznic. Lekla se tak, že zubní pastu, kterou zrovna držela v ruce, vyhodila do vzduchu a vzala nohy na ramena. Kdo si vzpomíná na Vymítače ďábla, se jí nejspíš ani moc nediví...