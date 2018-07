Není ve formě? Leonardo DiCaprio se na pláži vedle vyrýsovaného kolegy raději halil trikem

Leonardo DiCaprio si zahrál volejbal se Scottem Eastwoodem. Profimedia.cz

Naposledy se v kinech objevil ve filmu Revenant Zmrtvýchvstání. Když už se DiCapriovo jméno vyskytlo v médiích, bylo to v souvislosti s jeho známostmi. Momentálně randí se začínající herečkou Camilou Morrone a pracuje na jednom z nejočekávanějších filmů příštího roku. Režisér Quentin Tarantino do Once Upon a Time in Hollywood kromě něj obsadil i Brada Pitta (54) či Margot Robbie (28).

Když Leonardo zrovna nenatáčí film o sektě kolem masového vraha Charlese Mansona, užívá si na pláži v Miami. Herec byl zvěčněn při volejbalu společně s kolegou Scottem Eastwoodem (32). DiCaprio je v Hollywoodu za mnohem větší hvězdu než syn Clinta Eastwooda, ale v jedné věci mu konkurovat nemůže. Zatímco Scott vystavil slunečním paprskům své vypracované tělo, Leonardo, který ke svádění žen svaly nikdy nepotřeboval, si při sportování raději nechal triko. ■