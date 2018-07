Emily Ratajkowski nezklamala: Potěšila fanoušky rajcovní fotkou nahoře bez!

Emily se nebojí ukázat v plné kráse. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Emily si na své sexualitě zakládá a vlastně se i díky ní proslavila. Nyní má slušně nastartovanou i dráhu herečky. Do filmů ji obsazují stále více. A i v těch má většinou alespoň pořádný výstřih. Jinak by to u ní snad ani nešlo.

Nedávno jste mohli Emily spatřit na řeckém Mykonosu, kde se s kamarádkami modelkami věnovala focení nebo návštěvě slavnostního otevření místního nákupního centra. Kromě hraní a focení se věnuje také vlastní značce plavek, kterou sama propaguje. Emily se zkrátka nenudí, a ještě u toho stíhá být sexy. ■