Zraněná zpěvačka Eva Pilarová: Z nemocnice plánuje svá vystoupení, zpívat hodlá i se dvěma zlomeninami

Eva Pilarová je po úrazu stále hospitalizovaná. Michaela Feuereislová

„Paní Pilarová je již na normálním pokoji. Daří se jí dle jejích slov dobře a je potěšena nejen ze zájmu fanoušků o její zdraví, ale také kolegů, kteří se jí po zveřejnění informace o úrazu ozvali,“ svěřil Super.cz Vítek Chadima ze zastupující umělecké agentury Rajcha.

Zpěvačka je sice stále hospitalizovaná v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, elán jí ale nechybí a už myslí na svá naplánovaná vystoupení. „Má v plánu vrátit se na koncertní pódia již 11. srpna na 24. jazzovém festivalu. Vše ale záleží na tom, jak se jí bude dařit,“ svěřil Chadima.

Pilarovou, která hodlá vystupovat i se srůstajícími zlomeninami, by ale již za pár dní mohli pustit z nemocnice domů. „Pokud vše dopadne dobře, tak v pátek už by ji měli propustit do domácího léčení,“ dodal manažer o zdravotním stavu zpěvačky. ■