Bude takhle řádit i v Praze? Zpěvák, kterému skandály nejsou cizí, míří do Čech a hledá si ženu!

Takhle bude brzy řádit v Praze. Profimedia.cz

R&B zpěvák Jason Derulo (27), který má na triku pár kontroverzních skandálů, které se týkaly nevěry nebo drog, míří do Prahy! Jeden z nejpopulárnějších hudebních interpretů současnosti je známý tím, že jeho koncerty opravdu stojí za to.

Nejenže se na nich pravidelně svléká do půl těla a odhaluje své bezchybné svaly, ale ještě se plně oddává rozverným hrátkám s tanečnicemi. Derulo je také pověstný tím, že má rád večírky. Jeden až moc bujarý se měl odehrát v roce 2014 v Derulově tour busu. Devatenáctiletá dívka tehdy obvinila dva muže, že ji v autobusu znásilnili. Pro nedostatek důkazů však byla později obvinění stažena. Zpěvák sám s incidentem neměl nic společného.

Umělec se navíc nedávno dušoval, že už by si rád našel partnerku. Mezi jeho bývalé patří zpěvačka Jordin Sparks nebo herečka Daphne Joy. V posledních letech je však podle vlastních slov nezadaný. Pokud se tedy 25. října chystáte do Tipsport Areny na jeho koncert, je možné, že najde zalíbení v některé z vás. Koneckonců české ženy patří mezi nejkrásnější na světě. Kde jinde než u nás by si tedy měl najít budoucí partnerku. ■