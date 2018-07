Tom Cruise 6x na premiéře Mission: Impossible. Takhle se na slavném herci podepsalo 22 let

Tom Cruise uvedl už šest filmů Mission: Impossible. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mission: Impossible je v Hollywoodu osvědčenou značkou. Do kin právě míří šestý díl s podtitulem Fallout. Tom Cruise si bude opět mnout ruce. Nejenže ztvárnil hlavní roli, ale úspěšnou sérii, jejíž první a čtvrtý díl se natáčel v Praze, také produkuje.

Šesté dobrodružství agenta Ethana Hunta uvedl na slavnostní premiéře v americkém Washingtonu, D.C., kde film mohli vidět první diváci. Tom nemusí mít obavy, že by s Mission: Impossible neuspěl. Všech pět předchozích dílů slavilo v kinech velký úspěch.

Poprvé se Tom Cruise v Mission: Impossible předvedl v roce 1996. Tehdy mu bylo 34 let a jeho manželkou byla Nicole Kidman (51). Teď už je z něj třikrát rozvedený padesátník, který dává před ženami přednost práci a scientologické církvi. V galerii se můžete podívat na to, jak se Tom během 22 let proměnil. ■