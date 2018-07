Zuzana Belohorcová je k nezastavení: Jen krátce po operaci kýly vyrazila do víru velkoměsta

Zuza Belohorcová je pár dnů po operaci. Super.cz

Před několika dny podstoupila Zuzana Belohorcová (42) plánovaný chirurgický zákrok. „Absolvovala jsem operaci tříselné kýly, byly to resty po porodech a těhotenstvích. Minulý rok jsem si dala do kupy korekci jizviček, operaci poprsí a operaci křečových žil a tříselná kýla byla můj poslední rest. Jsem ráda, že to skvěle dopadlo,“ svěřila bývala moderátorka Peříčka.

S tříselnou kýlou chodila čtyři roky. „Pobolívalo to při větší únavě a větší zátěži. S mojí lékařkou jsme žily v domnění, že to jsou spletence žil a minulý rok se ukázalo, že to je kýla. Jenže jsem měla dvě narkózy, a proto se to přesunulo na tento rok,“ svěřila Super.cz Zuzana, která se po zákroku, který podstoupila v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, u MUDr. Vladimíra Vykuse, cítí dobře.

A protože si v Praze potřebovala před odletem do Miami, kde s rodinou žije, pár věcí zařídit, vrhla se na to hned, co opustila nemocniční zařízení.

„My ženy jsme takové silné osobnosti, že to vždy nějak dáme. Když jsem přišla z nemocnice, tak jsem si vše hodila do pračky a vyrazila jsem do města zařídit si věci, které potřebuji, a večer v deset jsem přišla domů a říkala si, že bych asi měla ležet,“ prozradila se smíchem moderátorka.

„Můj táta mi říkal, že byl také na operaci tříselné kýly a že ležel asi 2 týdny a fakt se cítil zle. Mám asi ten práh bolesti posunutý a vždycky to dávám,“ dodala Belohorcová, která na sebe stejně musí dávat pozor a prozatím nesmí zvedat nic těžkého. ■