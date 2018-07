Ilustrační foto Profimedia.cz

Seskok probíhal standardně, ale jen do té doby, než se odvážlivec začal potýkat s neposlušnou zubní protézou. Snažil se o ni nepřijít a zuby v ústech srovnat, ale ve vzduchu a při rychlosti až 200 km/h to jde těžko. Stalo se přesně to, co divák takového videa čeká - protéza mu z úst odletěla a ke smůle majitele se vydala vlastní cestou.

Široký úsměv na fotce po přistání nejspíš chyběl... ■