Kontroverzního rapera s duhovou hlavou unesli a okradli o šperky za 18 miliónů! Skončil v nemocnici

Tekashi69 skončil po brutálním útoku v nemocnici. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Byla to ovšem jeho vlastní nerozvážnost, díky které se ocitl v ohrožení života. Kontroverzní umělec se totiž na sociálních sítích velice často a rád chlubí svými honosnými šperky. A právě ty zaujaly zloděje, kteří zastavili raperovo auto před studiem, kde natáčel videoklip. Tekashiho nejprve zbili do bezvědomí, naložili jej do auta a odvezli k němu domů.

Měl na sobě šperky v přepočtu za 18 miliónů korun, o které přišel. Dva ozbrojení muži se dále vloupali do raperova domu, kde v daný moment byla i jeho přítelkyně s dítětem. Mezitím se raperovi podařilo uniknout z auta pryč. Toho se lupiči zalekli a utekli. Tekashi skončil v nemocnici, odkud byl dalšího dne propuštěn. Na svém Instagramu pak poděkoval fanouškům za podporu.

„Jsem rád, že s vámi mohu mluvit. Chci, abyste věděli, že vás miluji a jsem šťastný, že jsem naživu,“ vzkázal fanouškům raper, který měl minulý měsíc koncert v rámci světového turné i v jednom z pražských klubů. ■