Královna plastik chtěla zastavit čas: Úsměv jde Cher (72) velmi ztuha

Cher realaxovala v Saint-Tropez. Profimedia.cz

Na hudební scéně zazářila už v 60. letech a se světem šoubyznysu se stále nemíní rozloučit. Slavná sedmdesátnice už sice musí šetřit síly, ale roli ve filmovém muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again, neodmítla. Cher si v něm zahrála matku Meryl Streep (69). Na londýnské premiéře dokázala, že do starého železa rozhodně nepatří.

Její další kroky vedly do jihofrancouzského Saint-Tropez. V oblíbené destinaci Ivany Trump relaxovala společně s kamarádkami. Když Cher vyrazila na zmrzlinu, svou několikrát upravovanou tvář před sluncem chránila kloboukem a brýlemi.

Před fotografem se pokusila vykouzlit úsměv, který ji ovšem stál značné úsilí. Zafixovaný obličej jí sice ubírá na věku, ale omezuje ji v projevu. ■