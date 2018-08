Indiánské čelenky, motýlí křídla a brýle z devadesátek. Celebrity prozrazují, co si vzít na letní festivaly

Boho styl vládne českým i slovenským festivalům. Foto: Super.cz/archiv R. Langmannové

Květinové čelenky a fascinátory, brýle s drobnými skly ve stylu 90. let, doplňky s peříčky, přírodní vzory a jako obutí kristusky nebo boty na platformě. A k tomu napletené copánky až k pasu. Tyto prvky naprosto vládnou letním festivalům a něco z tohoto výčtu by vám rozhodně nemělo chybět, pokud chcete být in.