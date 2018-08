Nerozdává pouze úsměvy. Víme, kdy dokáže být Blanarovičová setsakramentsky drsná

Yvetta Blanarovičová na soustředění své nadace La Sophia Super.cz

Už podesáté uspořádala Yvetta Blanarovičová (54) letní soustředění pro děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, aby tak podpořila jejich talent. „Baví mě tady být, protože je to krásné prostředí, spousta lidí nás podporuje a hlavně to všechno má smysl. Víme, že ty děti obrovsky posouváme dopředu. Proto mě to baví,” říká zakladatelka projektu La Sophia.

Během naší návštěvy ve sportovním centru v Benešově se herečka projevila jako velmi důsledná koučka. „Praktikuji cukr a bič. Jsem perfekcionistka a od dětí očekávám super výkon,” říká Yvetta a dodává: „Protože už vím, jak by to mělo na vystoupení vypadat, tak děti drtím co se týká výrazu, charakteru. Jsem přísná, ale spravedlivá, protože je jedno, odkud to dítě vzešlo, nebo jak vypadá. V kumštu a ve fotbale nikoho nezajímá, co má kdo za sebou. Je potřeba buď hrát, nebo zpívat a starosti nechat za dveřmi.”

Během desetidenního kurzu děti v jejich uměleckém a sportovním počínání ovlivňují přední osobnosti. Fotbal děti učí Václav Černý, Kamil Čontofalský a Tomáš Ujfaluši. V umění se u dětí střídají Dana Batulková, Radka Fišarová i Michal David. „Děti mají radost z každé osobnosti, která se tady za nimi přijede podívat,” říká Yvetta Blanarovičová, která je vděčná za podporu svých kolegů. ■