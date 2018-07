Svalnatý obr Lucie Bílé promluvil: Jak bylo těžké získat zpět nejslavnější českou zpěvačku?

Radek Filipi znovu žije s Lucií Bílou. Super.cz

Staronový partner Lucie Bílé (52) Radek Filipi je dvoumetrová hora svalů, miluje adrenalin a bez sportu si život nedokáže představit. "Cvičím celoročně každý den, začal jsem na vojně, je to dvanáct patnáct let. Je to styl, je to koníček. Je to náročný, není to lusknutím prstu, jen tak svaly nenarostou," řekl Super.cz Radek.

Přísná je na sebe prý i Lucie Bílá. "Nemusel jsem ji přesvědčovat, dbá o sebe, stará se o sebe. Ukázal jsem jí pár cviků, dal pár rad. Lucka je na sebe ale tak přísná, co se jídla i cvičení týče, že to zvládne s přehledem sama. Je přísná na sebe až moc. To je prostě Lucka," prozrazuje.

Jak bylo těžké Lucku přesvědčit, že k sobě patří? "Život nám to tak naplánoval, mělo to tak být a je to v pořádku. Šlo to," usmívá se Radek, který na začátku srpna s Luckou odletí na dovolenou k moři.

Pronajali si dům přímo na pláži. "Čtrnáct dní mi neuškodí válet se u moře, chodit na procházky. Nebudeme muset nikam jezdit, sedět v autě. Jen dobré jídlo a procházky," dodal. ■