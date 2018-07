Co na ni říkáte? Dcera Dany Batulkové odhalila svou přirozenou tvář bez líčidel a přiznala, že má mindráky

Mariana Prachařová Foto: Instagram M. Prachařové

„Rozhodla jsem se sem dát fotku toho, jak za poslední týden na dovolený vypadám. Nemaluju se, nečešu a ani si nežehlím vlasy a je mi to úplně jedno,“ napsala pod snímek dcera herců Dany Batulkové a Davida Prachaře.

„Tohle je mé pravé já se světlým obočím, světlými řasami a pupínkem. I já mám mindráky ze svého těla, obličeje a vidět tady ty dokonalý lidi je pro mě těžký. Ale mám se ve výsledku ráda, a to je to nejhlavnější. Když se máte rádi, tak je to na vás vidět a z každého to vyzařuje, ať chce nebo ne,“ míní herečka, jež navíc přiznala, že i ona sama sebe často přikrášluje.

„Sama to často dělám, je to prostě tak, ale kolikrát sem přidám i fotku, se kterou nejsem spokojená, ale řeknu si no a co,“ dodala Mariana. A jak se Mariana líbí vám? Hlasujte v anketě pod článkem. ■