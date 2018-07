Narodí se nová modelka? Sexbomba Mesarošová prozradila pohlaví miminka

Dominika Mesarošová zorganizovala takzvanou baby shower. Video: archiv D. Mesarošové

Dominice kamarádky uspořádaly párty k oslavě příchodu miminka, takzvanou baby shower. A právě tam modelka poprvé kápla božskou, když vystřelila konfety. Všichni očekávali, jakou barvu Dominika vypustí. Po vystřelení modrých konfet, bylo jasno, že holčička se krásce nenarodí.

"Čekáme chlapečka. Vždycky jsem si kluka hrozně přála, jsem nadšená," řekla Super.cz se smíchem Dominika.

A vypadá to, že to kluk bude opravdu pořádný. "Zatím má podle lékařů váhově asi o šest set gramů víc. Tak jestli to takhle půjde dál, porodím minimálně čtyřkilového obra," dodala modelka. ■