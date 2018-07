Stihla to těsně, jinak by jí dělali císařský řez: Herečka a moderátorka Balírny konečně porodila

Tereza Šefrnová konečně porodila. Foto: archiv T. Šefrnové

"Už chybí jen dva dny a vrhnou se na nás doktoři," bála se císařského řezu. Nakonec se jí ovšem povedlo rodit normálně. A na světě je vytoužená dcerka Emička.

Byla to ale docela fuška. "Uklidila jsem celej byt, umyla okna i podlahu, měla brutálně teplou koupel, sex a každou hodinu masáž bradavek. Výsledek je akorát, že mám natažený svaly na nohách, rukách a hrudníku. Ten prcek furt spokojeně chrní v mém bříšku. Žádnej signál porodu. Snažím se toho přistěhovalce přesvědčit i verbálně. Třeba vybalím zavinovačku a řeknu: "Tohle je tak krásný, to ti bude moc slušet. Líbí se ti?" A pak hned dodám: "Je promiň, ty to vlastně ještě nemůžeš z toho břicha vidět. Tak se koukej fofrem jít podívat!!!" - ale prdí mi na to," popisovala Tereza své poslední dva dny předtím, než miminko přišlo na svět.

Vše nakonec dobře dopadlo k přání šťastné maminky a Emička je na světě. "Měla přes 4 kg a 52 cm. Je tak těžká, že ji skoro ani táta Jan neunese, máma se o to nesnaží, transformuje se místo toho na dojnici, jsme v pořádku," ohlásila Tereza z porodnice. ■