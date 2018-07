Už se mění ve slavnou panenku: Exkluzivní záběry z první hodně nechutné plastiky české Barbie

Gabriel Jiráčková podstoupila další zákrok. Super.cz

Blondýnka Gabriel Jiráčková (18) začíná s prvními proměnami v panenku Barbie. Už ji známe s velkými vnadami, s blond dlouhými vlasy, zvětšenými rty a vždy silným dokonalým make-upem . Má před sebou řadu zákroků a plastik. My u jedné z nich byli. A nebyl to pěkný pohled.

"Podstupuji dnes niťový lifting krku, lipolýzu a výplňové materiály, aby se pozvedly a zvýraznily mé kontury," řekla Super.cz Gabriel.

"Stává se, že se někdy na kameru světlem slijí, navíc kamera přidává kila, tomu chci zabránit a chci, abych na kameře vypadala jako v reálném životě," vysvětluje česká Barbie.

"Určitě mi jde o to, abych měla opticky štíhlejší obličej," dodala Gabriel, kterou letos čeká řada dalších zákroků.

Prvním velmi závažným bude operace zubů. "S rovnátky by to byl běh na hodně dlouhou trať, na několik let. Proto jsme zvolili operaci. Z té mám velký strach," přiznává. Další operací bude zvětšení vnad, čeká ji odstranění žeber nebo zvětšení zadečku. ■